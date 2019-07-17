Додон заверил, что не даст Молдавии вступить в ЕС и НАТО

17.07.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Молдавии Игорь Додон призвал не обращать внимания на заявления союзников его Соцаиалистической партии по парламентской коалиции проевропейского блока ACUM о вступлении Молдавии в ЕС и НАТО.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Accent TV Programm, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мне говорили, что наши правые партнеры утверждают, будто через полтора-два года они будут подавать заявку на вступление в ЕС. Куда вы будете подавать? Я никогда не говорил, что Молдова станет членом ЕС. Я считаю, что мы должны следовать своим национальным интересам. Есть Соглашение об ассоциации, которое мы сейчас используем, чтобы улучшить жизнь в Молдове. Чтобы дороги были хорошие: не европейские, а как у Лукашенко. Но в то же время мы хотим вернуть нормальные отношения с Россией», – сказал Додон.

Он также напомнил, что нейтральный статус Молдавии прописан в конституции страны, поэтому пропихнуть ее в НАТО у проевропейцев не получится.

«Чтобы изменить позицию государства, нужно изменить конституцию, в которой четко прописано, что Молдова — нейтральное государство. Никаких изменений в Молдове не было. Хотя бы половина власти об этом говорит. Другая половина власти ничего не сделает: они не вступят в НАТО без нас, а мы этого никогда не допустим», – резюмировал молдавский президент.