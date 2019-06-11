Додон заявил о невозможности российского плана для Приднестровья

11.06.2019, Москва, Елена Острякова

Приднестровскую проблему невозможно решить на современном этапе. Об этом в эфире телеканала tv8 заявил президент Молдовы Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Федерализация Молдовы невозможна. Ни один план для Приднестровья невозможен. Решение приднестровской проблемы возможно только, если буде консенсус между Западом и Востоком. Если будет российский план, Запад его заблокирует, а западный план заблокирует Россия. Поэтому нужен молдавский план — мы сами тут договоримся», – сказал Додон.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Ранее оппоненты Додона обнародовали видеозапись, где он предлагает олигарху Владу Плахотнюку решить проблему Приднестровья, создав широкую автономию в составе Молдовы.

В свою очередь президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье близко к признанию мировым сообществом, в Тирасполе отвергают предложенный Додоном план по возвращению ПМР под контроль Кишинева на правах участника федерации.

Додон неоднократно призывал Приднестровье забыть о независимости или воссоединении с Россией.

«У Молдовы будущего без Приднестровья нету. И у Приднестровья будущего нету. Когда кто-то говорит с левого берега, что «мы не были вместе…» – вы с украинцами были вместе, так что, вы в Украину хотите? Вам нужно выбрать, дорогие наши приднестровцы. Независимости не будет никогда. Статуса субъекта РФ не будет. Но объединение в рамках единого государства – федеративного – мы найдем форму. Давайте сядем, это обсудим», – сказал Додон.

Кроме того, Додон выступил в поддержку блокады ПМР, заявив об общем с прозападными партиями РМ видении решения проблемы Приднестровья.