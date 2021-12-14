Додона назвали изменником и предателем Молдовы
Спикер молдавского парламента Игорь Гросу назвал бывшего президента страны Игоря Додона предателем за то, что он осмелился поздравить президента Приднестровья Вадима Красносельского с переизбранием.
Об этом он заявил в эфире телеканала ProTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что сделал бывший лидер социалистов, называется не чем иным, как предательством, просто предательством. Человек послушный, он подчиняется сепаратистскому режиму. На мой взгляд, это большой признак деградации и неуважения к гражданам Республики Молдова, к гражданам на правом берегу, к гражданам на левом берегу, которые являются заложниками тамошнего режима», – сказал Гросу.
Он напомнил, что власть Молдовы не признает выборов в Приднестровье. По словам Гросу, «туда направили наблюдателей сепаратистские республики, которые никто не признает». Спикер не стал упоминать, что 10 представителей России, направлявшихся в Приднестровье, молдавские пограничники депортировали из аэропорта Кишинева.
Гроссу представляет партию президента Молдовы Майи Санду. Ее бывшие союзники из платформы «Достоинство и правда» (DA) высказались в отношении Додона еще более радикально. В пресс-релизе платформы действия Додона названы «изменой родине и угрозой территориальной целостности Республики Молдова».
DA просит Генеральную прокуратуру обратить внимание на эти факты и ожидает «быстрой и жесткой реакции со стороны компетентных государственных органов как в отношении высказываний по так называемой победе Красносельского в сепаратистском регионе, так и в отношении действий Игоря Додона».
В своем поздравлении Додон осудил недопуск на выборы российских представителей.
«Нынешнему руководству Молдовы, хочет оно того или нет, придётся вести диалог с действующей властью в Тирасполе. Это рано или поздно осознавали все руководители Молдовы, от Мирчи Снегура до Влада Филата и Павла Филипа. Продолжение диалога на основе взаимоуважения, укрепления мер доверия – единственный путь к мирному урегулированию приднестровской проблемы. Призываю президента Молдовы, правительство и руководство парламента перестать озвучивать скандальные заявления и делать ошибочные шаги, которые могут отбросить процесс приднестровского урегулирования на десятилетия назад», – написал в ответ Додон.
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