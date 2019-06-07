07.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Молдова, Политика
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Додона обязали распустить парламент Молдовы и обьявить новые выборы

Президент Молдовы обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое решение вынес сегодня Конституционный суд Молдовы, сообщает Интерфакс-Украина.

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Конституционный суд утвердил мандаты депутатов нынешнего парламента 9 марта. Из решения Конституционного суда следует, что если парламент не смог утвердить правительство до 9 июня, то начиная с 10 июня президент может подписать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

Решение КС последовало через несколько минут после того, как президент Игорь Додон заявил, что правящую коалицию и новое правительство в стране создать не удалось. Он обещал еще раз обратиться в КС, чтобы утвердить решение о роспуске парламента.

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