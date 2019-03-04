Додона погубили грабли Януковича. Москву обманывали о ситуации в Кишиневе

04.03.2019

Состоявшиеся в Молдове парламентские выборы обернулись поражением социалистов, одна из главных причин – желание «усидеть между двумя стульями», декларируя «многовекторность»,как в свое время украинский президент Виктор Янукович.

Об этом в своем блоге пишет депутат парламента Приднестровья Андрей Сафонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Партия Социалистов взяла свыше 31% по партийным спискам, а в целом, учитывая, что половина из 101 депутата избирается по одномандатным округам, получила 35 мандатов…

главный вывод: для Партии Социалистов случившееся означает тяжелейшее поражение, потому что все остальные – Демпартия и ACUM – считаются сторонниками прозападной ориентации. В той или иной степени. В сумме у них подавляющее превосходство над социалистами», – пишет депутат.

По мнению Сафонова, история молдавских социалистов наглядно демонстрирует, что «желание усидеть между двумя стульями – верный путь к поражению».

«На итоги выборов повлияло и то, что сторонники западного вектора – ДПМ и ACUM – открыто говорили: мы – за евроинтеграцию (хотя Молдову никто не собирается принимать в Европейский Союз). А руководство ПСРМ, включая фактически главу государства, постаралось усидеть между двумя стульями. Вспомним следующие тезисы: мы не пророссийские или прозападные, мы промолдавские; мы за одновременное развитие отношений между Востоком и Западом… Молчу про потрясающий тезис президента Игоря Додона о «нейтралитете Молдовы по типу Туркменистана», что означает максимальную изоляцию Туркмении от институтов СНГ со времён Сапармурата Туркменбаши. Всё это привело к тому, что часть пророссийских избирателей, включая моих друзей и знакомых, вообще не пошла на выборы», – рассказывает приднестровский депутат.

Сафонов подчеркивает, что у России в регионе по-прежнему остается единственный верный союзник – Приднестровье.

«После 24 февраля очевидно, что некоторые политики Молдовы и иные чиновники в самой Москве фактически обманывали высшее руководство России, уверяя в коренном развороте Кишинёва в сторону России. Этого не произошло. Поэтому в такой обстановке логично сделать ставку на проверенных друзей и всемерно поддержать страну, которая открыто держит курс на евразийскую интеграцию и рада нахождению на своей территории российских воинов», – напоминает депутат.

«За кого бы ни голосовали избиратели из Приднестровья, имеющие гражданство Республики Молдова, они голосовали не за т.н. «реинтеграцию» Молдовы и Приднестровья, а за то, чтобы повлиять на внутриполитическую обстановку в РМ к вящей пользе ПМР. Так же, как приднестровцы стараются повлиять на ситуацию в России, Украине, Болгарии и других странах, голосуя на соответствующих выборах.

Насколько и как удалось повлиять – покажет время. Однако, если учитывать, например, что и правое руководство Парламента и правительства Молдовы, и президент Додон поддерживают установку блокадных двусторонних молдо-украинских постов на приднестровско-украинской границе, вряд ли можно извлечь из такого участия большую пользу для ПМР», – также указывает Сафонов.