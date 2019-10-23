Додона пригласили в Сербию

23.10.2019, Москва, Елена Острякова

Премьер-министр Сербии Анна Брнабич пригласила президента Молдавии Игоря Додона совершить официальный визит в Белград 8-9 ноября этого года. Политики встретились и провели переговоры в Токио.

Об этом Додон написал сегодня в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обсудили двусторонние отношения и перспективы сотрудничества между нашими странами. Были едины во мнении о том, что у наших стран в области торгово-экономической кооперации существует огромный потенциал, в связи с чем мы выступили за активизацию торговых связей на благо обоих государств.

Подтвердил нашу готовность объединить усилия с целью укрепления двустороннего сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, что будет способствовать повышению уровня безопасности и стабильности в регионе и Европе в целом», – написал Додон.

В июне Додон встречался в Минске с президентом Сербии Александром Вучичем и приглашал его посетить Молдову.