Додона свергнут вслед за Плахотнюком — ученый

12.06.2019, Москва, Елена Острякова

Нынешний кризис власти в Молдове будет в ближайшее время разрешен, однако следом за ним разразится новый, в результате которого от власти будет отстранен президент Игорь Додон.

Об этом доктор политических наук, профессор Государственного института международных отношений Молдовы (IRIM) Сергей Назария написал на сайте приднестровского Института социально-политический исследований и регионального развития передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что в ближайшие дни этот кризис разрешится. И разрешится он так: ключевые фигуры в окружении Влада Плахотнюка (олигарха, под чьим контролем находится старое правительство Молдовы, отказывающееся уходить в отставку — ред.) объединятся, задержат его и сдадут новым властям в обмен на гарантии для себя», – написал Назария.

Следом за этим, полагает он непримиримый конфликт возникнет между победителями: условно пророссийской Социалистической партией и проевропейским блоком ACUM. Причем победят с спаринге правые.

«Я думаю, что его нужно ждать уже в ближайшие недели после победы над Плахотнюком и начала судебных разбирательств. И в этом будущем конфликте у блока АКУМ есть все аргументы, предпосылки и рычаги для победы. Я считаю, что правые уже победили, и это произошло в субботу, когда социалисты отдали им фактически все правительство. В руках АКУМ – пост премьера, МВД, финансовые и экономические ведомства. То есть и сила, и финансы. Что же могут этому противопоставить социалисты и Игорь Додон? Кроме Службы информации и безопасности, у них только министерство обороны, но оно во внутренние дела не вмешивалось и не станет этого делать», – полагает эксперт.

Он прогнозирует, что нынешние союзники Додона используют против него компромат, который сейчас публикует в своих СМИ Влад Плахотнюк. Это видеозаписи, на которых президент помимо прочего говорит, что ежемесячно получает на содержание своей партии от России 700-800 тысяч долларов.

«Это может стать поводом говорить о государственной измене и о запрете ПСРМ. Все мы понимаем, что в Молдавии нет таких политических сил (может, за исключением ДПМ, которая финансируется Плахотнюком), которые бы не получали деньги из-за рубежа. Б Все это понимают, но никто об этом не говорит открыто. И тут Игорь Додон признался сам», – пишет профессор.

По его мнению, в предстоящем конфликте «однозначно» правые из ACUM, которому в голосованиях против Додона и его партии помогут депутаты Плахотнюка. По прогнозу Назарии, это может произойти уже через несколько месяцев.