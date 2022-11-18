Додона выпустили из-под домашнего ареста – свержение Санду он вряд ли потянет

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Экс-президент Молдовы Игорь Додон освобождён сегодня по решению Высшей судебной палаты из-под домашнего ареста, под которым он пробыл 60 дней. Теперь политик переведен под судебный контроль. Он не имеет права покидать территорию страны в течение еще 60 дней.

Сам экс-президент считает, что у него нет никаких ограничений и намерен подключиться к массовым протестам, уже два месяца проводимых партией «Шор», но только вместе со своей Социалистической партией.

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«Готов участвовать и в беспартийных протестах, рядом с гражданами», — сказал Додон, выйдя из суда.

Он раскритиковал действующего президента Майю Санду за проводимую ею антироссийскую политику.

«Если бы у нас были хорошие отношения с Россией, мы получали бы весь объём газа, электроэнергию от Кучургана. Да, тариф на неё был бы уже не как во времена Додона – 1,60-1,80 – но и не 5 леев. А к концу месяца он достигнет 8-10 леев. Это катастрофа для всех…Молдова не выживет без дешёвых энергоресурсов, а в Румынии, в Европе их нет. Они есть в России», – сказал Додон.

Вместе с тем обвинение в государственной измене с экс-президента не снято. Следствие продолжается. Параллельно в Молдове набирает обороты так называемый тейп-гейт. В интернет регулярно вбрасываются материалы со взломанных хакерами гаджетов министров и других должностных лиц.

Так, из переписки министра юстиции Сергея Литвиненко стало известно, что в доме у Додона было незаконно установлено прослушивающее оборудование и даже опубликован один из файлов этой прослушки. Таким образом, можно предположить, что компромата на экс-президента у обслуги Санду более, чем достаточно.

Российский политолог Армен Гаспарян предсказывает, что на Додона попытаются навесить ответственность за нынешние протесты, поскольку их основной организатор Илан Шор находится в Израиле. И мобилизовать народнаые массы на свержение режима Санду политику не удастся.

«Не тянет Додон на молдавского Троцкого», – резюмировал Гаспарян в эфире радио «Спутник».