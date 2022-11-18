Додона выпустили из-под домашнего ареста – свержение Санду он вряд ли потянет

18.11.2022  23:32 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 47
 
Дзен, Молдова, Политические репрессии


Экс-президент Молдовы Игорь Додон освобождён сегодня по решению  Высшей судебной палаты из-под домашнего ареста, под которым он пробыл 60 дней. Теперь политик переведен под судебный контроль. Он не имеет права покидать территорию страны в течение еще 60 дней.

Сам экс-президент считает, что у него нет никаких ограничений и намерен подключиться к массовым протестам, уже два месяца проводимых партией «Шор», но только вместе со своей Социалистической партией.

Экс-президент Молдовы Игорь Додон освобождён сегодня по решению  Высшей судебной палаты из-под домашнего ареста,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Готов участвовать и в беспартийных протестах, рядом с гражданами», — сказал Додон, выйдя из суда.

Он раскритиковал действующего президента Майю Санду за проводимую ею антироссийскую политику.

«Если бы у нас были хорошие отношения с Россией, мы получали бы весь объём газа, электроэнергию от Кучургана. Да, тариф на неё был бы уже не как во времена Додона – 1,60-1,80 – но и не 5 леев. А к концу месяца он достигнет 8-10 леев. Это катастрофа для всех…Молдова не выживет без дешёвых энергоресурсов, а в Румынии, в Европе их нет. Они есть в России», – сказал Додон.

Вместе с тем обвинение в государственной измене с экс-президента не снято. Следствие продолжается. Параллельно в Молдове набирает обороты так называемый тейп-гейт. В интернет регулярно вбрасываются материалы со взломанных хакерами гаджетов министров и других должностных лиц.

Так, из переписки министра юстиции Сергея Литвиненко стало известно, что в доме у Додона было незаконно установлено прослушивающее оборудование и даже опубликован один из файлов этой прослушки. Таким образом, можно предположить, что компромата на экс-президента у обслуги Санду более, чем достаточно.

Российский политолог Армен Гаспарян предсказывает, что на Додона попытаются навесить ответственность за нынешние протесты, поскольку их основной организатор Илан Шор находится в Израиле. И мобилизовать народнаые массы на свержение режима Санду политику не удастся.

«Не тянет Додон на молдавского Троцкого», – резюмировал Гаспарян в эфире радио «Спутник».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть