24.06.2020, Москва, Елена Острякова
Додону на Красной площади дали послушать гимн Приднестровья
Мелодия, на которую положен гимн непризнанного Приднестровья, была использована для звукового оформления Парада Победы в Москве.
Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Во время парада военная техника выехала на Красную площадь под музыку из гимна Приднестровья. Композицию сочинил Борис Александров. Ее рассматривали как возможный гимн Советского Союза», – сообщает телеканал.
Примечательно, что на трибунах в этот момент находился президент Молдавии Игорь Додон.
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