24.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Приднестровье, Скандал
Просмотров:

Додону на Красной площади дали послушать гимн Приднестровья


Мелодия, на которую положен гимн непризнанного Приднестровья, была использована для звукового оформления Парада Победы в Москве.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Во время парада военная техника выехала на Красную площадь под музыку из гимна Приднестровья. Композицию сочинил Борис Александров. Ее рассматривали как возможный гимн Советского Союза», – сообщает телеканал.

Примечательно, что на трибунах в этот момент находился президент Молдавии Игорь Додон.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть