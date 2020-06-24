Додону на Красной площади дали послушать гимн Приднестровья

24.06.2020, Москва, Елена Острякова

Мелодия, на которую положен гимн непризнанного Приднестровья, была использована для звукового оформления Парада Победы в Москве.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время парада военная техника выехала на Красную площадь под музыку из гимна Приднестровья. Композицию сочинил Борис Александров. Ее рассматривали как возможный гимн Советского Союза», – сообщает телеканал.

Примечательно, что на трибунах в этот момент находился президент Молдавии Игорь Додон.