«Догонят, доставят и накажут». Карасев объяснил, что хотел показать Лукашенко.

26.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Власти Белоруссии пошли на задержание основателя экстремиста Романа Протасевича с экстренной посадкой самолета в Минске, чтоб продемонстрировать координаторам беспорядков готовность к самым жестким мерам.

Об этом в своем видеоблоге заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему Лукашенко пошел на этот шаг? Он хотел продемонстрировать разного рода организаторам и координаторам протеста в Белоруссии, что любой из них, где бы он ни был, будет доставлен, его догонят, его доставят и накажут. Чтобы убить на корню зародыш нового протеста.

Тем более это касается тех, кто занимается блогерством. Те, кто под телевизором, не так опасен Лукашенко, а вот те кто под блогами и разного рода интернет проектами, тем конечно Лукашенко дает понять, что любой, кто сделает оплошность, ошибку, будет немедленно найден доставлен. Их догонят, засудят и посадят», – сказал Карасев.