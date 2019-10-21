Договариваться с Украиной не имеет смысла – депутат Госдумы

21.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда продолжают русофобскую политику Петра Порошенко, и никакие переговорные процессы или соглашения этого не изменят.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат парламента РФ Виктор Водолацкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине впервые произошла ситуация, когда президент имеет управляемый треугольник – Кабмин, президент и Верховная Рада. Что с этого получилось, мы сегодня видим – каждый играет свою песню, каждый говорит о любви к Западу и нацизму. Каждый из них говорит, что Россия – это враг и оккупант.

Если раньше Порошенко привозил в ООН фрагмент автобуса, якобы обстрелянного русскими, то сегодня Зеленский на этой же трибуне показывает пулю. Ничего не поменялось, и не поменяется, и ни «формула Штайнмайера», ни «нормандская четвёрка», которая может пройти, а может и нет, ничего не изменят», – констатировал Водолацкий.

В свою очередь, замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин отметил, что украинское государство является крайне эффективной машиной по созданию клинических русофобов.

«Государство Украина очень даже дееспособна, и государственная машина работает очень эффективно. Просто каждую машину нужно оценивать в той системе координат, под которую она создавалась. Если исходить из блага народа, процветания Украины, вертикали власти, то можно сказать – ужас, бардак, и всё остальное.

А если понимать, что весь этот проект создавался только с одной целью – оторвать примерно треть русской нации от России, сделать треть русских врагами остальной русской нации, то успехи идут один за одним.

Ещё в начале 2000-х годов создали эти лагеря (по подготовке националистов – прим. ред.), что, это было секретом? В школьных учебниках было про то, что сначала три украино-российских войны, потом семь насчитали. Что Россия – это главный враг Украины чуть ли не с палеолита. Это что, не последовательно проводимая политика?

Да, есть балаган на внешнем уровне, и его мы беспрерывно обсуждаем уже много лет. Хохочем над ними, говорим: «Какие идиоты, президент сказал одно, а премьер – противоположное, вот клоуны». А эти клоуны в течении лет и лет проводят одну и ту же стратегическую линию», – возмутился эксперт.