«Договор не продлим, но транзит газа через Украину продолжим» – прогноз

Россия и Украина не будут продлевать договор о транзите газа в Европу, действие которого закончится в 2024 году, потому что торговлю можно будет продолжить по новым правилам. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, что будет с транзитом российского газа через Украину.

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«Они заявляют, что действующий контракт продлевать не будут. Ну, так и мы не собираемся его продлевать, потому что он достаточно жёсткий в отношении «Газпрома». Более того, теперь долгосрочные контракты, как было раньше, вообще не нужны, чтобы осуществлять транзит. Потому что Украина с 2019 года перешла на европейскую систему бронирования мощностей, и теперь они должны проводить аукционы. Более того, они их проводили, и даже «Газпром» там участвовал. Более того, он – единственный участник. И в 2021 году, когда ему не хватало прокачки по контракту, он приходил на аукционы. Другой вопрос, что сейчас США могут опять давить на Украину, заставляя их остановить транзит. Либо санкции против «Газпрома» введут, чтобы не допускали его на эти аукционы, либо Украине скажут. И тогда транзит остановится, и больше всего пострадают ряд европейских стран – Австрия, Словакия. Украина тоже и деньги получает, и внутреннего потребителя снабжает», – объяснил эксперт.