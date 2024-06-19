Договор о безопасности между Украиной и США юридически никчёмен – Курт Волкер

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Подписанный между Украиной и США договор о гарантиях безопасности по факту не является таковым. Это соглашение, которое ни к чему не обязывает стороны и не приближает Украину к членству в НАТО.

Об этом в эфире телеканала «Голос Америки» заявил бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это далеко не так мощно, как могло бы быть. Оно (соглашение) не является юридически обязывающим. Это не договор, это не гарантия безопасности. В нем говорится о перспективе членства в НАТО, но это не приближает Украину к этапу членства. То есть, много чего можно улучшить, но это лучше, чем то, что было раньше, и это только начало, часть процесса, над которым мы продолжаем работать», – заключил Волкер.