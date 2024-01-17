«Договор с Британией – бесполезная бумажка» – экс-посол Украины в США

Анатолий Лапин.  
17.01.2024 17:41
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Подписанное недавно между Украиной и Великобританией соглашение о безопасности не дает Украине никаких гарантий. В случае смены власти оно может утратить действие, потому что не было ратифицировано парламентами обеих стран.

Об этом в эфире интернет-канала «Обозреватель» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подписанное недавно между Украиной и Великобританией соглашение о безопасности не дает Украине никаких гарантий....

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По мнению Чалого, этот документ всего лишь констатирует сотрудничество, но не обязует страны помогать друг другу.

«Если исходить из того, что Украина официально хотела, этих целей мы не достигли – гарантий безопасности, того, что было ратифицировано. Важно, чтобы этот документ был ратифицирован парламентами. К сожалению, эта позиция, которая официально предлагается советниками президента Украины, ближайшими, она не воспринимается партнерами, чтобы закрепить это ратификацией…

Плохо, что обе стороны так определили, что на самом деле, если с Британией мы уверены, что лейбористы, даже по приходу на выборах, будут продолжать такую линию, – а там же 10 лет заложено, кто знает, что за 10 лет произойдет, но все-таки, в британцах мы уверены, что консерваторы и лейбористы продолжат линию, – то кто даст гарантию, что в других странах будет то же самое?

Мы же видели смену выборов в Словакии, в Америке мы не можем сто процентов гарантировать, что в случае смены президента на другого, республиканцы будут придерживаться такого же решения. Скажут, это вы подписывали, предыдущая власть, и все. В этом слабость, что мы на 10 лет планируем, а не закладываем механизм продолжительного исполнения другими, нашими партнерами…

Это хорошее соглашение о сотрудничестве, но гарантий безопасности или, если не любите слово гарантии безопасности, то надежной защиты, коллективной обороны оно не предоставляет», – заявил Чалый.

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