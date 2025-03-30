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Отказавшись вовремя идти на мировую с Россией, проигравшая Украина будет разделена и разграблена странами Запада во главе с США.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киевскому режиму надо показывать его место. Его некомпетентность, проигранность. И все. Украина должна заплатить. Заплатить за то, что она уже, по словам американцев, втянула Америку в эту войну. Не американцы подстрекали Украину к войне, администрация Байдена, а Украина в этом виновата, что она пошла на эту войну и брала у американцев все ресурсы. Так что как это все будет выглядеть в будущем, мы будем смотреть, этот договор уже тянется больше месяца, или сколько, полтора месяца, туда-сюда, подписание-неподписание. Но финальная точка – Украину делят, как бывшую республику, которая сейчас уже не целая, проигранная, поделенная, разрушенная, и будут добивать то, что останется. Это не в плюс Украине, это не в плюс гражданам Украины. Они будут вынуждены платить за злодеяния Зеленского», – жаловался Телиженко.

Он подчеркнул, что договор с Россией был бы не таким кабальным.