Договор Украины с США оказался ни к чему не обязывающей декларацией

Вадим Москаленко.  
13.06.2024 13:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Анонсированный договор по безопасности между Украиной и США, который у Зеленского преподносят как невероятную «перемогу» – лишь декларативный документ, который никого ни к чему не обязывает.

Об этом в видеоблоге украинского журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Анонсированный договор по безопасности между Украиной и США, который у Зеленского преподносят как невероятную...

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«Это имитационные действия. На самом деле, это никого ни к чему не обязывает вообще. Это в определённой степени декларативный документ, потому что, как и в случае с аналогичными документами, которые подписывались с Великобританией, со странами ЕС, речь идёт не о нынешней войне, а о войне, которая будет потом, если она будет, и в тех условиях Украину обязуются поддержать. Фактически в тех же рамках, в которых её поддерживали в нынешней войне – предоставлять деньги, оружие, помощь всяческую и т.д. Это информационный повод на один день», – сказал Бондаренко.

При этом Шелест отметил, что, судя по словам советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, в этом документе «есть обязательство просить деньги для Украины у Конгресса – ни сумм, ни пакетов, просто обязательство, что обязан Белый дом пойти попросить, но конгресс может не дать».

«Конечно. Конгресс может не дать, сумма тоже непонятная, апеллировать постоянно, что мы должны Украине – это такой себе политический ход, всё будет зависеть от расстановки сил в том же конгрессе», – согласился политолог.

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