Договориться не получится: в Киеве хотят ловить и судить российских политиков по примеру «Моссада»

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Новости Украины

Верховная Рада Украины обратится к странам Запада относительно создания специального международного уголовного суда (МУС) наподобие Нюрнбергского процесса, чтобы привлечь к ответственности военно-политическое руководство России.

Об этом заявил представитель Зеленского в Раде Федор Вениславский.

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«Верховная Рада обращается к международным организациям, к правительствам и парламентам с просьбой содействовать Украине и консолидировать усилия по созданию специального международного уголовного суда наподобие Нюрнбергского процесса, в котором предусмотреть не только возможность привлечения к ответственности высшего военно-политического руководства Российской Федерации, которое предположительно причастно к тем страшным преступлениям международно-правового характера, которые Россия совершает на территории Украины», – разглагольствует украинский чиновник.

Впрочем, по словам Вениславского, Россия, в отличие от Украины, не ратифицировала Римский статут и не признала в полном объеме юрисдикцию Международного уголовного суда, поэтому привлечь ее к ответственности будет «довольно непросто».

«Если мы создадим специальный международный уголовный суд, основанием которого являются действия Российской Федерации по развязыванию неспровоцированной, агрессивной, безосновательной войны против Украины, что само по себе является преступлением международного характера, то в случае консолидации усилий всех наших западных партнеров есть очень большая вероятность, что те, кто принимал преступные решения, начиная от президента Владимира Путина, и заканчивая Советом Федерации, Советом безопасности РФ , высшим военным командованием и те, кто их непосредственно выполнял, могут быть привлечены к международно-правовой уголовной ответственности», – уверяет представитель Зеленского.

По мнению украинского чиновника, такой суд будет иметь возможность выдавать ордера на арест, которые будут иметь «экстерриториальный характер», то есть высшее руководство РФ не сможет применить «дипломатический, политический или любой другой иммунитет, чтобы избежать наказания».

По мысли украинского чиновника, в рамках такого процесса украинские и западные эксперты также обсудят меры предосторожности, чтобы исключить любые будущие посягательства России на территорию Украины,

«Как это было по результатам Второй мировой войны, по результатам Нюрнбергского процесса, запрет целого ряда идеологий, организаций и тому подобное. Этот международный уголовный суд будет иметь возможность принимать решения, которые сделают невозможным в будущем повторение искусственно сформированных военно-политическим руководством России оснований на любом уровне», – подытожил Вениславский.

В свою очередь в Раде уже готовят под эти идеи юридическую базу. Так, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки разрабатывает законодательство, которое позволит передать украинскому правосудию российских военных и политиков в случае поражения РФ.

«Сейчас в Комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обсуждается на экспертном уровне еще одна очень интересная идея – предусмотреть в национальном законодательстве возможность привлечения к ответственности всех военных преступников, то есть тех, кто представляет страну-агрессора и другие страны, которые воюют на стороне страны агрессора, которые совершали военные преступления на территории Украины без срока давности, доставку их на территорию Украины, и передачу в руки украинского правосудия», – пишет Вениславский.

Он сообщил, что механизмы, предусмотренные украинским законодательством, будут подобны тем, на которых работает «израильский Моссад, который занимается поиском преступников Второй мировой войны и привлекает их к ответственности».

Напомним, 5 октября, глава киевского режима Владимир Зеленский призвал Запад создать специальный трибунал, чтобы привлечь к ответственности политическое и военное руководство России.