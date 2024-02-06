Договориться невозможно, пора готовиться к скорой войне с НАТО – директор российского завода

России нужно срочно мобилизовать свою экономику и готовиться к длительному противостоянию, в том числе со странами НАТО. Рассчитывать на то, что в ближайшие несколько лет будет достигнуто новое мирное соглашение, не стоит, учитывая, что Запад готов тратить на свои военные нужды заблокированные российские резервы.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил генеральный директор ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» Владимир Боглаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние события меня приводят к мыли о том, что на ближайшее время заключение мирного соглашения невозможно. Сейчас резко обостряется ситуация на границе с Белоруссией, там сейчас разворачиваются пока невидимые глазу россиянина движения, которые я воспринимаю очень серьезно, воспринимает серьезно, в том числе и белорусское руководство. (Боглаев позже поясняет, что речь идет о крупнейших учениях НАТО с привлечением 20 тыс. войск на границах с Белоруссией, – авт.). Перед заключением мира никто такого делать не будет. Выделение ресурсов, которое уже обозначено источником для поддержания военных действий мы уже видим, что это, минимум, на 2-3 года, даже если Запад сам ничего туда вкладывать не будет – за наши деньги это все будет сделано. Поэтому вопрос в том, что для меня стоит следующая неразрешимая задача – как долго руководство страны будет верить, что договориться еще о чем-то будет можно. Дело не в том, что не надо договариваться – дело в том, что необходимо верить в будущее, хорошее, позитивное, и надеяться на то, что там к концу весны-середине лета, середине осени или к концу этого года наступит мирное время на тех или иных условиях – наверное, этого всем бы хотелось и, наверное, к этому хотелось бы как-то прийти. Но, на мой взгляд, во что бы мы позитивное ни верили, необходимо готовить страну к длительному вооруженному противостоянию. И на этот раз уже не только с Вооруженными силами Украины, но более – уже с расширенным контингентом вооруженных сил. Это уже очевидно. И если это так, а мы понимаем, что негативный прогноз и сценарий может наступить в ближайшие полгода-девять месяцев, не так много времени у страны осталось, чтобы начинать по-настоящему заниматься мобилизацией», – подчеркнул он.

«Когда-то один из руководителей страны сказал фразу, что мы еще не начинали. У меня сейчас возникает вопрос – а мы сейчас уже в состоянии, когда начали или мы еще до сих пор не начинали? Сейчас ситуация такая, когда независимо от того, будет летом перемирие, а я мир пока не вижу, как может выглядеть. Перемирие – да, а перемирие в любом случае – это время до будущей войны, – или не будет – готовиться надо по полной программе. Без мобилизации невозможно. Я не говорю про мобилизацию ресурсов людских на фронт. Бесполезно туда гнать людей, если экономика не мобилизована. Когда американцы начинают зачищать территорию – неважно, Югославия, Ирак, Сирия, они не лезут на окопы, они сносят тыл и экономику страны. И только после этого начинают утюжить военные силы», – отмечает Боглаев.