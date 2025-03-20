Киев и дальше будет саботировать мирные инициативы США и обвинять Россию в срыве договоренностей, пока гарантиями их соблюдения не выступят Лондон и Вашингтон.

Такое мнение «Первому севастопольскому» высказал военный корреспондент Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы будем пытаться договариваться непосредственно с киевским режимом, то всё будет заканчиваться в 100% случаев тем, что мы наблюдали накануне ночью, когда буквально через несколько часов после переговоров прилетело по нашему объекту инфраструктуры. Явно, что это был демонстративный жест, нацеленный на провокацию и на срыв каких-либо переговоров. Поэтому договариваться надо с бенефициарами киевского режима, с выгодоприобретателями, а это британцы и американцы. Только если под их гарантии, чтобы они каким-то образом смогли убедить в первую очередь нас, что их слова чего-то стоят. Только в этом случае имеет смысл идти на какие-то ответные действия. Понятно, что сам киевский режим абсолютно не договороспособен и в данных условиях может вытворять всё, что угодно, без каких-либо последствий для себя», – отметил он.

Он напомнил, что прежде было несколько попыток ввести мораторий на удары по энергетическим объектам, но все заканчивалось либо срывом, либо саботажем со стороны Киева.