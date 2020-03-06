Договорённости Путина и Эрдогана: Перемирие наступило

06.03.2020, Москва, Михаил Рябов

В сирийской провинции Идлиб наступило перемирие, как и было анонсировано по итогам переговоров Реджепа Эрдогана и Владимира Путина в Москве.

«Можно констатировать, что режим прекращения огня действительно соблюдается. Интенсивность боевых действий снизилась практически до нуля. Впервые за неделю можно спокойно двигаться по М5. Так скоро для гражданских дорогу откроют», – сообщает находящийся в Идлибе российский военкор Евгений Поддубный.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Перед наступлением перемирия боевики устроили массированный обстрел позиции сирийской армии и «Хезбаллы» в районе Саракиба и на ряде других участков, но какого-либо продвижения не имели. Выглядело все это как проявление бессильной злости после того, как очередные обещания «дойти до Дамаска» обернулись очередным поражением как в тактическом отношении (вчерашние попытки взять Даддых и Саракиб провалились), так и в оперативном (удержать хотя бы прямой огневой контроль над трассой М-5 не удалось)», – комментирует обозреватель Борис Рожин.

«Если побыть адвокатом Эрдогана, то можно сказать, что, не будь этих громких слов со стороны турецкого руководства и наращивания военной силы, возможно, Турцию бы как раз и подвинули к краю Идлиба. Как об этом рассказывала турецкая сторона (российская, правда, не подтверждала) – Москва якобы предлагала Анкаре отойти от центра Идлиба (оставить сам город), и разместиться вдоль границ, заняв территорию глубиной 16 км. А, может, Эрдоган и пошёл бы дальше, если бы не 36 погибших турецких солдат», – отмечает автор телеграм-канала «Повестка дня Турции».

Проблема беженцев из Сирии, многие из которых оказались боевиками, является серьезным вызовом для Турции, рассказывает автор считающегося близким к российским силовикам телеграм-канала «Майор и генерал».

«Некоторое время назад автор этих строк был в Анкаре. Встречал его товарищ, ныне – дипломатический работник. Показывал город. Рассказывал, какие тут хорошие, добрые и вежливые люди (в отличие от Стамбула и курортов), и как тут было абсолютно спокойно и безопасно, гораздо безопасней, чем в безопасной Москве, покуда не появились ОНИ. (Опять же, благодаря безответственной политике Эрдогана в сирийском вопросе, но все же).

Автор этих строк, подогреваемый тупейшим любопытством, тут же предложил заехать в места компактного проживания этих беженцев в Анкаре. На что наш товарищ, человек не робкого десятка, с богатым в прошлом боевым опытом сказал – ни на дипномерах, ни на местных, я бы туда соваться категорически не советовал. Насмотревшись турецкого телевизора, мы однажды решили им детских вещей привезти. Еле ноги унесли…

– А турки, как же турки?

– Простые турки (в смысле не полиция) в эти места тоже теперь особо не суются».