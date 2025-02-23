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Даже если на Украине отменить военное положение ради проведения выборов, то неизвестно, под каким флагом они будут проходить.

Об этом на русофобском форуме «Украина. Год 2025» в Киеве заявил утративший легитимность президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как люди будут голосовать на войне, на фронте, если не могут вернуться? Не говоря уже, что всё это вне закона и Конституции. Как будут голосовать военные? Никак. Как по безопасности? Сегодня прилетело 267 дронов. Невменяемые русские! Как будет голосование в Сумской области, в Харьковской, что будет с Купянском? Там людей вывозят. Что будут делать люди за границей? Как подготовить инфраструктуру? А наблюдатели приедут на фронт? В Покровск хотят наблюдатели? Я серьёзно, или мы должны решить, что на таком-то километраже от боевых действий это не проходит, там пусть люди живут, не голосуют, а у нас своя площадка. А что делать с временно оккупированными территориями? Как они приедут сюда, кто их выпустит во время боевых действий. … Давайте отменять военное положение? Тем более, есть понятные вызовы, мало ротаций. Отменим – много людей вернётся домой. Голосовать они будут в какой стране, под каким флагом? Если большая часть армии уйдёт», – картинно страдал Зеленский.

Он заявил, что не признает договоренности США и России.

«У них есть свои двусторонние вопросы, поэтому они могут обсуждать что они хотят в своих отношениях, имеют право. Но решать про Украину без нас невозможно. Мы не признаем никаких договорённостей в соответствующем формате», – пригрозил криворожский клоун.

«Он сам закрепляет себя в качестве главного препятствия к миру на Украине», – заметил политолог Михаил Карягин.

Его коллега Сергей Марков утверждает:

«Украинцы молятся на Трампа и очень хотят, чтобы Трамп сломал Зеленского и Европу и подписал мир с Россией как можно быстрее… Простые жители Украины готовы за мир отдать России не только Крым и Донбасс, но и Харьков и Одессу».

А политолог Семён Уралов подмечает: