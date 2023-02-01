Договорняк или кошмар от Запада? К Коломойскому нагрянули с обыском

Анатолий Лапин.  
01.02.2023 11:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Криминал, Политика, Украина, Энергетика


Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыски в доме днепропетровского олигарха Игоря Коломойского.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», силовики нагрянули к нему сегодня днём.

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыски в доме днепропетровского олигарха Игоря...

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Официально украинские спецслужбы не комментируют происходящее, но СМИ сообщают, что обыски связаны с компаниями, подконтрольными бизнес-империи Коломойского.

Речь о махинациях в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Олигарха подозревают в уклонении от уплаты таможенных платежей и растраты нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен (порядка миллиарда долларов по нынешнему курсу).

Телеграм-канал «Легитимный» отмечает, что обыски у олигарха, который был связан с президентом Украины Владимиром Зеленским и поддерживал его предвыборную кампанию – это своеобразный «привет» от Запада.

«В доме у Коломойского проводят обыски. Версии:

– Запад кошмарит ИВК [Игоря Валерьевича Коломойского], чтобы нарыть ещё что-то на Зеленского и т.д.

– Это показательный «договорной» обыск, так как проводит БЭБ и СБУ, которые курируются Зе/Ермаком. Наблюдаем», – пишут автор телеграм-канала.

Напомним, что против Коломойского в США возбуждено уголовное дело.

При этом после начала СВО олигарх был лишен украинского гражданства.

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