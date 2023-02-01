Договорняк или кошмар от Запада? К Коломойскому нагрянули с обыском
Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыски в доме днепропетровского олигарха Игоря Коломойского.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», силовики нагрянули к нему сегодня днём.
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Официально украинские спецслужбы не комментируют происходящее, но СМИ сообщают, что обыски связаны с компаниями, подконтрольными бизнес-империи Коломойского.
Речь о махинациях в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Олигарха подозревают в уклонении от уплаты таможенных платежей и растраты нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен (порядка миллиарда долларов по нынешнему курсу).
Телеграм-канал «Легитимный» отмечает, что обыски у олигарха, который был связан с президентом Украины Владимиром Зеленским и поддерживал его предвыборную кампанию – это своеобразный «привет» от Запада.
«В доме у Коломойского проводят обыски. Версии:
– Запад кошмарит ИВК [Игоря Валерьевича Коломойского], чтобы нарыть ещё что-то на Зеленского и т.д.
– Это показательный «договорной» обыск, так как проводит БЭБ и СБУ, которые курируются Зе/Ермаком. Наблюдаем», – пишут автор телеграм-канала.
Напомним, что против Коломойского в США возбуждено уголовное дело.
При этом после начала СВО олигарх был лишен украинского гражданства.
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