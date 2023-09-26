Договорняк недопустим, ничего нельзя оставлять от Украины – Бородай

Анатолий Лапин.  
26.09.2023 16:16
  (Мск) ,  Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Россия не должна останавливаться на полпути и оставлять хоть какой-то кусок от Украины.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы Александр Бородай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не должна останавливаться на полпути и оставлять хоть какой-то кусок от Украины. Об...

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По мнению политика, размышления о том, что конфликт на Украине можно заморозить на нынешних позициях опасны.

«Это очень неприятные сигналы, пугающие нас, откровенно говоря. Потому что, как вы понимаете, проделана огромная работа, понесены значительные жертвы. Конечно, не добить так называемую Украину будет колоссальной ошибкой.

Она должна быть добита полностью и окончательно. Да, я понимаю, что есть какие-то аргументы у тех, кто проговаривает вариант, что давайте откусим Харьков, Николаев, Одессу, и даже если после этого мы что-то оставим от так называемой Украины, это будет уже беззубый огрызок, абсолютно сухопутное образование и никакой геополитической роли оно играть не будет существенной, а мы, наоборот, прорубим коридор до Приднестровья, и тогда мы в колоссальном геополитическом выигрыше – и так уже приобрели массу новых территорий, улучшили нашу демографическую ситуацию, не очень хорошую, потому что мы получили два с половиной миллиона славянского, нужного нам.

Даже если с точки зрения геополитики рассуждать, все равно, я считаю, что, конечно, надо добивать до конца», – заявил Бородай.

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