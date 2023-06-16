Договорняк по-африкански: что предложат Зеленскому и Путину Рамафоса и Ко

Все ближе время новой серии офигительных историй о том, как Россия может помириться с Украиной, чтобы никому не было обидно. До Киева таки добралась поездом группа промоутеров «африканского мирного плана» во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамофосой.

За этим планом, как пишут западные СМИ, в частности, Financial Times, стоят интересы теневого решалы Жан-Ива Оливье и связанной с ним НКО Brazzaville Foundation.

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Оливье – интересный персонаж мирового закулисья, по своим возможностям и статусу значительно круче Абрамовича и глубоко интегрированный в торговлю африканским сырьем. Например, именно он в 2009-м, пользуясь дружбой с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, организовал продажу британской New Age 25%-ой доли в проекте по разработке пяти нефтяных месторождений на конголезском шельфе.

Спустя 10 лет этот пакет за $800 млн перекупил российский «Лукойл», из-за чего глава Минфина РФ Антон Силуанов даже сетовал – Интернет все помнит! – что, мол, получатель налоговых льгот в России инвестирует в экономику далекого Конго. Впрочем, как выяснилось позднее, решение о лукойловском участии в консорциуме было принято на переговорах лидеров Конго и РФ.

Впрочем, не Алекперовым единым. Обширные связи и знакомства месье Оливье включают в себя самых разных сильных мира сего – от Эрдогана до покойного Жака Ширака. Последнее также означает возможность прямого выхода на нынешнего министра европейских и иностранных дел Франции Катрин Колонна, служившей пресс-секретарем Жака Ширака как раз в те же годы (1995-2004), когда к команде покойного французского президента был весьма близок и месье Оливье.

Жан-Ив Оливье

В общем, учитывая эти и другие, оставшиеся за кадром обстоятельства, не стоит обманываться формальным прикрытием миротворческой инициативы – мол, важно помочь прекратить страдания беднейших стран Африки. На самом деле тут завязана куча вполне серьезных бизнес-интересов – от зерновой сделки до торговли нефтью и строящейся в Турции Росатомом АЭС «Акку́ю».

Впрочем, достаточно лирических отступлений. Главное – Рамофоса сотоварищи уже в Киеве, а после киевских встреч отправится в Петербург, где встретятся уже с Путиным – на ту же тему, но в расширенном составе. Помимо возглавляющих делегацию Рамофосы и президента Сенегала Маки Сала, ожидаются также лидеры Замбии, Коморских островов и премьер-министр Египта.

Интересен контекст этого визита. Так, буквально накануне агентство Reuters сделало вброс об условиях мира, которые везут африканцы в Киев и в Москву. Среди предложенных африканцами «мер по укреплению доверия», согласно проекту рамочного документа, с которым успел ознакомится Reuters, есть весьма любопытные предложения.

Так, предлагается вывод российских войск, безусловное выполнение зерновой сделки и вывоз тактического ядерного оружия из Белоруссии взамен на приостановку исполнения ордера Международного уголовного суда на арест Путина и ослабление санкций против РФ.

«Вышеупомянутые меры должны быть направлены на содействие созданию условий, благоприятствующих прекращению огня, что позволит сторонам укрепить доверие и рассмотреть возможность формулирования своих стратегий восстановления мира», — говорится в документе, о котором пишет Reuters.

Нечто похожее циркулировало в медиа и экспертной среде еще на самом старте данной инициативы. Тогда говорилось о том, что предварительным условием для визита африканских президентов должны стать прекращение боевых действий и согласие сторон на проведение повторных референдумов в бывших украинских областях, а ныне новых субьектах РФ.

В общем, ничего нового. И тот факт, что российские официалы встретили эти условия и соответствующие медийные вбросы деликатным молчанием, может свидетельствовать о том, что в Москве такую повестку готовы, как минимум, обсуждать.

Смущает и визит африканских миротворцев в Бучу, где те, степенно прохаживаясь по дорожкам в сопровождении украинских вип-гидов, выслушивали басни про «зверства российских оккупантов».

Понятно, что есть такая штука как дипломатический протокол. Понятно, что украинцы впихнули в этот протокол для зарубежных гостей обязательное посещение мест, связанных со «святым майданом», а теперь еще экскурсии в Бучу. Понятно, что отказать в таких требованиях, не вызвав международный скандал, нельзя.

Тем не менее, вопрос остается: если африканцы просто «исполняют номер» – это одно. Если же они действительно согласны с украинской версией событий в Буче, то после этого их вряд ли можно считать равноудаленными посредниками.

Что интересно – в то время как российские алармисты опасаются, что африканцы привезли новый вариант такого желанного московскими элитами договорняка, на Украине уверены ровно в обратном. Там пишут и говорят, что миротворцы из Африки приехали «отмазывать Путина» и убеждать Зеленского принять компромисс с РФ.

Впрочем, алармистов словом «компромисс» не обманешь – за ним скрывается желание элит, не добившихся в ходе СВО поставленных целей, выйти из нее на основе нулевого варианта, то есть, оставшись при своих по состоянию на 24.02.2022.

Украинское ТВ цитирует посла Киева в ЮАР Любовь Абравитову с весьма безапелляционным месседжем: никаких переговоров с Россией до полного выведения войск с территории «незалежной».

В пользу версии российских алармистов говорит сумма последних резонансных оговорок московских медиаперсон от Затулина до Симоньян, назвавших новые регионы «спорными территориями» и допустивших повторные плебисциты.

Масла в огонь подлили и свежие ретроспекции от Лукашенко, ударившегося в интервью Скабеевой в воспоминания о том, как год назад сторонами был парафирован документ – «Нормальный, даже по Крыму – аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… и уже договаривались, что МИДы парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее. Хороший был процесс, но они от него отказались».

И хотя Песков после этого опроверг Батьку, но осадочек, как говорится, остался. Ведь, если один раз о подобном уже договаривались, то, что мешает вернуться?

Тем не менее, судя по всему, даже такого, воспринятого в России как предательство варианта, в Киеве опасаются и, вероятно, сделают все, чтобы и этот компромисс не состоялся.

А что же Европа? Последняя – пока что заняла выжидательную позицию. Иными словами, действовать европейцы будут уже постфактум и по обстоятельствам. При этом превентивной обструкции от ЕС архитекторам нынешней попытки договорнячка ждать не стоит, хотя им и дали понять, что коридор для одобрения со стороны Запада у африканских заготовок довольно узкий: Европейский союз не поддержит инициативу африканских лидеров по Украине, если она будет предполагать заморозку конфликта.

На этом фоне весьма показательно выглядит странная история с якобы имевшей место прямо во время визита африканцев в Киев атакой по украинской столице российскими «Кинжалами». Украинцы устроили для гостей целое шоу со звуковыми сиренами и спуском в бомбоубежище, отрапортовав о якобы успешно перехваченных 16 аэробаллистических ракетах.

Тем не менее, постановка африканцев не впечатлила. По их оценке, визит проходит «хорошо и по плану». А представитель президента ЮАР в комментарии порталу News24 вообще поставил в неловкое положение и Кличко, и всю украинскую медийку вместе взятую:

«Очень странно, что мы не слышали или не видели взрыва. Очевидно, здесь распространяется намеренная дезинформация. Мы недоумевали, когда нас привезли обратно в отель, и мы проходили по улицам, где люди нормально продолжали день».

Вся эта история была шита настолько белыми нитками, что засомневался даже Шарий, которого не заподозришь в излишних симпатиях к РФ:

«Как по мне, для снятия вопросов, которые неминуемо появляются после этой совершенно бессмысленной атаки на Киев, Минобороны Украины хорошо бы продемонстрировать четкие подтверждения тому, что вражеские ракеты были сбиты и что они были», – отозвался блогер из далекой Испании.

Учитывая, что сообщения о взрывах и атаках «Кинжалами» разгоняются украинскими СМИ и политиками и ставятся под сомнение либо опровергаются россиянами и африканцами, не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы сделать вывод о том, кому нужно во что бы то ни стало подпортить фон визита. А значит, и кто именно опасается результативных итогов нынешнего вояжа Рамофосы сотоварищи, а кто наоборот, был бы рад сторговаться на приемлемых условиях.

И действительно, при всех странностях, сопровождающих закулисную челночную дипломатию, сложно поверить, что Москва запускает ракеты по Киеву во время визита дружественной РФ делегации, которую уже завтра ждет в Питере Путин.

В общем, вопросов в связи с этим африканским вояжем становится все больше. Как и опасений, что мы накануне попытки сварганить очередной «Стамбул-2». Такие опасения не развеивают даже звучащие прямо в момент, когда пишутся эти строки заявления российских випов типа главы СовФеда Матвиенко – мол, сегодня отсутствуют предпосылки для мирных переговоров по Украине.

Ключевой в этих заверениях является совсем другая их часть, – та, где по-прежнему подтверждается готовность к таким переговорам «в случае, если появятся реалистичные условия».

Проблема в том, что никаких «реалистических условий» для переговоров, и тем более замирения с находящейся в состоянии перманентной войны с Россией жёстко русофобской Украиной просто не существует. Времена Кучмы и Януковича давно прошли, а вместе с ними та милая сердцу вышедших из одной советской шинели начальников и бизнесменов общность интересов и ценностей, позволявшая Киеву и Москве договариваться по действительно важным для обеих сторон вопросам.

Теперь же главное – не повестись на очередные красивые разводки, чтобы потом в который раз не исполнять привычную арию «Нас снова обманули». Руководству такой страны как Россия не очень то к лицу амплуа постоянной жертвы кидков со стороны.