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05.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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«Договорняк» Тимошенко с Зеленским уже не скрыть

Смирившаяся с поражением в первом туре президентских выборов Юлия Тимошенко явно подыгрывает фавориту гонки Владимиру Зеленскому.

Об этом в эфире НТВ заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, пояснив, что подозрения о тайных договоренностях подтверждает рвение Юлии Тимошенко проследить за честностью второго тура выборов.

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«Тимошенко говорит: «Мы сосредоточимся на борьбе против фальсификаций». Речь идёт о том, что у «Слуги народа», как и у Зеленского, нет такой сети, как у «Батькивщины». Поэтому здесь идёт прямой договорняк.

Но договорняк не в том, что Тимошенко выйдет и призовёт голосовать за Зеленского, нет. Она предоставит свой технологический штаб, чтобы они обеспечивали присмотр за выборами, работу комиссий.

Именно в этих комиссиях и будет работать «Батькивщина» по договорняку. А о чём договаривались с Зеленским – это уже второй вопрос, но то, что она вошла в игру – это факт», – добавил Мирошник.

Ранее в украинской прессе выдвигалась версия, что Тимошенко сможет претендовать на кресло премьера при президенте Зеленском.

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев утверждал, что первоначально олигарх Игорь Коломойский оказывал негласную поддержку Тимошенко и запускал Зеленского на выборы как технический проект, призванный «мочить» Петра Порошенко.

Феноменальный рост рейтинга Зеленского стал неожиданностью, рассматривался даже вариант его снятия в пользу Тимошенко, говорил Царев.

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