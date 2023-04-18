Договорняков не будет. Что показал визит Путина в зону СВО

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Визит президента России Владимира Путина в зону СВО говорит о том, что никаких «договорняков» или «сложных решений» принято не будет – ВС РФ будут стоять до победного.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса», экс-глава МГБ ДНР Андрей Пинчук.

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Примечательно, что президенту, как мы ранее сообщали, докладывали обстановку среди прочих военачальников – командующий ВДВ Михаил Теплинский и генерал-полковник Александр Лапин, за которыми с осени прошлого года тянется медийный шлейф – многие ура-патриоты и военкоры требовали отставки, в том числе Лапина за неудачи во время харьковской операции ВСУ.

«Докладывал не только генерал Лапин, а и докладывал Теплинский, который также командует одной из группировок. И за обоими группировками находились генералы, за которыми присутствует определенный фон. Теплинский – командующий ВДВ, который некоторое время назад написал, по имеющейся у меня информации, заявление об отпуске с последующей отставкой, потому что был не согласен с некоторыми решениями по применению ВДВ в зоне СВО. Вместо этого он был возвращен, очевидно, что решением президента. Также по Лапину – принимал решение сам президент. Очевидно, что президент решил, после докладов министра обороны, на месте от непосредственных командиров «с земли» услышать об обстановке. А что касается того, почему он это сделал – природные условия, почва, погода все ближе к тому, чтобы Украина активизировала попытки своего наступления. Мы сейчас видим это начало на угледарском направлении в частности, и очевидно, что таким образом Путин демонстрирует, что не будет никаких «сложных решений», никаких договорняков, переговоров и так далее. Чтобы купировать подобные разговоры, необходимо было продемонстрировать командную решительность и решимость – и он это сделал», – заявил Пинчук.