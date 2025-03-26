Договором с Россией по Черному морю США пытаются ограничить влияние Китая на регион – мнение

США выгодно договориться с Россией по работе в Черном море, чтобы ограничить растущее влияние Китая, который строит свои инфраструктурные объекты и расширяет работу с перспективой на восточную Европу и Балканы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Белоруссии на Украину политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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