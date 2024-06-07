Украинский парламент направил обращения к другим странам с просьбой принять участие в антироссийском саммите в Швейцарии. Украинское руководство по-прежнему надеется на поражение России, дал понять спикер Руслан Стефанчук.

«Многие нам говорят, что надо договариваться с кем-то. Мы договаривались и в 18-м, и в 32-м, и в 44-м, и в 94-м годах, и в результате Украина получила самую большую войну на европейской территории. Сегодня время говорить только тогда, когда за тобой будут стоять сильные страны, их будет много, и они будут ценить эти ценности и принципы, за которые каждый украинец и украинка кладет самое ценное, что у них есть – это свою жизнь и здоровье», – разглагольствовал Стефанчук.

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Более пессимистично настроенной оказалась порошенковка Ирина Геращенко – она указала, что повестка саммита и проект декларации заметно сократились.

«В повестке дня саммита мира определяется три вопроса, и там нет ни слова о мире, это ядерная безопасность. И очень тревожные сейчас информации идут из медиа, что даже из итогового документа пытаются изъять пункт о необходимости деоккупации Запорожской АЭС. Какой может быть мир, если Запорожская АЭС останется оккупированной?» – возмущалась бандеровка.