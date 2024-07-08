Договоры о безопасности с Западом – пустышки, хуже «Минских соглашений» – Луценко

Анатолий Лапин.  
08.07.2024 16:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 235
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Договоры о безопасности, которые в последнее время массово подписывает Украина с отдельными странами Запада, не имеют ничего конкретного в содержании. Они не обязуют стороны оказывать Украине военную поддержку, а лишь говорят о консультациях.

Об этом в эфире 5 канала заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Договоры о безопасности, которые в последнее время массово подписывает Украина с отдельными странами Запада,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Наш МИД во главе с самым великим лидером подписывают пачками эти двусторонние соглашения по безопасности Украины. Ты читала хоть один, а я не поленился. Например, с Америкой подписали, что в случае нападения не позже 24 часов лидеры должны встретиться. Там нет ни одной цифры и ни одного вида оружия.

Единственный договор с Британией предусматривает на три года определенные суммы на перевооружение Вооруженных сил Украины. Дания, в случае нападения встретится и примет решение о форме поддержки. Ну и так далее. Ничего плохого, но и ничего конкретного.

И когда нам рассказывают, что «Минские соглашения» были плохими – почитайте это», – заявил Луценко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть