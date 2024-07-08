Договоры о безопасности с Западом – пустышки, хуже «Минских соглашений» – Луценко
Договоры о безопасности, которые в последнее время массово подписывает Украина с отдельными странами Запада, не имеют ничего конкретного в содержании. Они не обязуют стороны оказывать Украине военную поддержку, а лишь говорят о консультациях.
Об этом в эфире 5 канала заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наш МИД во главе с самым великим лидером подписывают пачками эти двусторонние соглашения по безопасности Украины. Ты читала хоть один, а я не поленился. Например, с Америкой подписали, что в случае нападения не позже 24 часов лидеры должны встретиться. Там нет ни одной цифры и ни одного вида оружия.
Единственный договор с Британией предусматривает на три года определенные суммы на перевооружение Вооруженных сил Украины. Дания, в случае нападения встретится и примет решение о форме поддержки. Ну и так далее. Ничего плохого, но и ничего конкретного.
И когда нам рассказывают, что «Минские соглашения» были плохими – почитайте это», – заявил Луценко.
Спасибо!
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