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Договоры о безопасности, которые в последнее время массово подписывает Украина с отдельными странами Запада, не имеют ничего конкретного в содержании. Они не обязуют стороны оказывать Украине военную поддержку, а лишь говорят о консультациях.

Об этом в эфире 5 канала заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш МИД во главе с самым великим лидером подписывают пачками эти двусторонние соглашения по безопасности Украины. Ты читала хоть один, а я не поленился. Например, с Америкой подписали, что в случае нападения не позже 24 часов лидеры должны встретиться. Там нет ни одной цифры и ни одного вида оружия. Единственный договор с Британией предусматривает на три года определенные суммы на перевооружение Вооруженных сил Украины. Дания, в случае нападения встретится и примет решение о форме поддержки. Ну и так далее. Ничего плохого, но и ничего конкретного. И когда нам рассказывают, что «Минские соглашения» были плохими – почитайте это», – заявил Луценко.