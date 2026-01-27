Доигралась. Москва отвергла Юлию Тимошенко как переговорщицу

Михаил Рябов.  
27.01.2026 16:00
  Москва
Просмотров: 1381
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Генпрокуратура России утвердила уголовное обвинение и передала в суд дело против Юлии Тимошенко, которая заочно обвиняется в распространении лжи о ВС РФ и СВО.

«Руководствуясь мотивами политической, идеологической ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих подготовила и разместила на своей странице в одной из социальных сетей публикацию, которая содержала заведомо ложные сведения о причастности военнослужащих ВС РФ к убийствам мирных жителей в городах Буча и Ирпень», – говорится в сообщении.

Генпрокуратура напоминает: в июле 2024 года Тимошенко была объявлена в международный розыск, а в декабре 2025 года ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Таким образом, Москва сегодня дала сигнал о том, что Юлия Тимошенко, в последнее время выступающая в роли защитницы Украины от «гибридной оккупации» Западом, больше не рассматривается как потенциальный переговорщик, хотя в свое время ей удавалось договариваться с Кремлем о газовых контрактах.

На Украине Тимошенко судят по обвинению в подкупе депутатов из фракции Зеленского. Дело возбуждено созданным американцами НАБУ.

