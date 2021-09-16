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16.09.2021 18:52 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина
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«Доигрались»: С-400 для Лукашенко позволит России объявить бесполётную зону над Украиной – Зе-депутат

Новости УкраиныУкраинское руководство на протяжении последних десятилетий пытается заигрывать с белорусским президентом Александром Лукашенко, будто...

Украинское руководство на протяжении последних десятилетий пытается заигрывать с белорусским президентом Александром Лукашенко, будто бы не замечая, что Союзное государство создано еще в 1999-м году. При этом – и Виктор Ющенко, и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский наивно полагали, что их контактов достаточно для того, чтобы нивелировать угрозы со стороны Союзного государства.

Тем не менее, Россия, используя поставленные в Белоруссию зенитно-ракетные комплексы, может превратить территорию Украины в бесполетную зону.

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Об этом в своем блоге пишет депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» Богдан Яременко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Союзное государство образовано в 1999 году. И с тех пор до прошлого года дипломатия Украины пыталась игнорировать этот факт жизни. И Ющенко, и Порошенко, и, что тут греха таить, – Зеленский в первый год президентского срока делали вид, что их контактов с Лукашенко достаточно, чтобы нивелировать любые потенциальные и реальные угрозы для Украины со стороны Союзного государства и зависимой от РФ Беларуси.

Временами это имело вполне извращенную форму, как то – попытки Турчинова через контакты с Лукашенко легитимизировать постмайданную власть в Украине. Неполноценность, близорукость, меркантильность (чтобы не писать – продажность) украинских политиков и сегодня отчетливо звучит в медиа тезисами о поставках белорусского битума или электрической энергии как безальтернативного для Украины пути.

Реальность всегда больно бьет по носу за попытки ее игнорировать или не понимать. Если бы с момента образования Союзного государства Украина в отношениях с Беларусью вела себя принципиально, то вопроса о «неприкрытой северной границе» до сих пор не существовало бы», – утверждает Яременко.

Депутат при этом считает, что угроза наступления на Украину со стороны Белоруссии не так страшна, как размещение на ее территории российских ЗРК С-400.

«Дальность обнаружения целей российского С-400 – до 600 км, а поражения – до 400 км. Эти и другие тактико-технические характеристики желаемых Лукашенко комплексов позволяют легко спрогнозировать, что в случае эскалации конфликта с РФ российские С-400 с территории Беларуси будут использованы для подавления украинской авиации или установления определенной no-fly зоны.

Ответ на этот вопрос надо искать не только в военном, но и в дипломатическом или военно-дипломатическом измерениях. По крайней мере, мы не одиноки в том смысле, что ответ на те же вопросы будут искать и поляки, и литовцы.
Но нет оснований для паники «белорусы идут!», как и оснований думать, что эту и другие угрозы со стороны Лукашенко можно просто игнорировать, «потому что битум». Не стоит давать реальности еще один повод дать нам по носу», – взывает «слуга».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о растущей опасности со стороны Украины и анонсировал закупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

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