Доигрались с нацистами: «слуг народа» начинают ненавидеть все

12.11.2020, Киев, Игорь Петров

Партия «Слуга народа» пытается завоевать националистический электорат, но в результате лишь теряет своих собственных избирателей.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Андрей Бодров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Партия «Слуга народа», находясь между двумя большими идеологическими нишами и неярко артикулируя примиренческие настроения, и раньше теряла. А сейчас ее риторика даже сместилась вправо.

Надо понимать, что наша правая аудитория достаточно радикальна, и озвучивать там, скажем так, наполовину – это значит не получить ничего. Поэтому сползать туда нужно либо совсем, либо не сползать вовсе.

Надо четко понимать свои электоральные контуры и границы и работать в них. Попытка объять необъятное, подыграть и вашим и нашим в данном случае, в наших очень сильно поляризованных избирательных настроениях заканчивается тем, что ты не мил никому», – сказал он.