Киевские власти были прекрасно осведомлены о возможном масштабе ответных мер РФ после теракта на Крымском мосту.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявила находящаяся в Донецке киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается моста, тут пиар-акция больше, чем что бы то ни было. Потому что мост отремонтировали практически мгновенно, а в ответ прилетело вот то, что прилетело. Называется, дотыкались палкой в медведя, добаловались, доигрались и почувствовали себя сплошным Донецком. Такой бред творить могут только умственно отсталые. Чему вы радуетесь?», – сказала юрист.

«Это гражданская инфраструктура, погибли мирные люди. Погибла семейная пара историков, которые бложик вели об истории. В темную использовали безневинного мужика-перевозчика, дальнобойщика. Еще там кто-то погиб, мирные люди. Вы что творите? Вы чему радуетесь? Не говоря уже о том, какая прилетела ответка.

Но проблема в том, что те, кто устраивал этот теракт, им на эту ответку наплевать. Им за это, собственно говоря, их западные хозяева и платят, чтобы они такое устраивали. А пострадали, повторяюсь, как обычно в основном мирные люди, которые никоем боком к этому всему непричастны», – заявила Монтян.