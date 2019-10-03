«Доигрались?» – Захарова связала рост вандализма в Польше с русофобской позицией Варшавы

03.10.2019, Москва, Владимир Гладков

В Польше продолжают иметь место «позорные инциденты», связанные с актами вандализма над памятниками советским воинам-освободителям.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В городе Явора, это Нижнесилезское воеводство вандалы осквернили центральный памятник на кладбище воинов Красной армии, где похоронено 610 советских солдат и офицеров.

Они пали в боях за освобождение Польши от гитлеровской оккупации в феврале 1945 года. Мне так и хочется задать вопрос польским официальным лицам: доигрались?» – заявила представитель МИД.

По её словам, это уже третий акт вандализма, которому подвергся обелиск только в этом году.

«Причём, в первых двух случаях те, кто это совершил, так и не были найдены польскими правоохранителями.

Такая безнаказанность в купе с проводимым официальной Варшавой курса на переписывание истории Второй мировой войны и отрицание решающей роли нашей страны и Красной армии в освобождении Европы от фашизма – становится благодатной почвой для всё новых позорных инцидентов», – добавила Захарова.