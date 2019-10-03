03.10.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал
Просмотров:

«Доигрались?» – Захарова связала рост вандализма в Польше с русофобской позицией Варшавы

В Польше продолжают иметь место «позорные инциденты», связанные с актами вандализма над памятниками советским воинам-освободителям.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В городе Явора, это Нижнесилезское воеводство вандалы осквернили центральный памятник на кладбище воинов Красной армии, где похоронено 610 советских солдат и офицеров.

Они пали в боях за освобождение Польши от гитлеровской оккупации в феврале 1945 года. Мне так и хочется задать вопрос польским официальным лицам: доигрались?» – заявила представитель МИД.

По её словам, это уже третий акт вандализма, которому подвергся обелиск только в этом году.

«Причём, в первых двух случаях те, кто это совершил, так и не были найдены польскими правоохранителями.

Такая безнаказанность в купе с проводимым официальной Варшавой курса на переписывание истории Второй мировой войны и отрицание решающей роли нашей страны и Красной армии в освобождении Европы от фашизма – становится благодатной почвой для всё новых позорных инцидентов», – добавила Захарова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть