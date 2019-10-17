Доигрался: Ситуация для Зеленского резко ухудшается

17.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Владимир Зеленский оказался слаб, чтобы выполнить обещания о наказании представителей режима Петра Порошенко. Беспомощность нового украинского президента все больше провоцирует украинских националистов, которые с каждой новой уступкой становятся лишь еще агрессивнее.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политический консультант Андрей Мишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Паразиты в мае и июне напугались, сейчас они ничего не боятся, почувствовали, что можно нарушать права человека, издеваться над населением, прикрываясь агрессией России, Донбассом. Главное, что в этой ситуации все очень просто.

Когда я сегодня летел в Москву на передачу, я посмотрел фильм «Джокер». Под впечатлением сел готовиться, писать сценарий ситуации. Мне стало страшно.

У меня такое чувство, что Зеленский превращается в злобного клоуна – Педро. В этом фильме не поймешь, там фантазии сумасшедшего комика. То, что нам сегодня говорит Зеленский о государстве в смартфоне – это полный бред», – сказал он.

Мишин отметил, что, предав избирателей, надеявшихся на движение Украины к миру и наказание старых чиновников, Зеленский остался без опоры в обществе.

«Нам необходимо создавать ополчение с лозунгом: «Мы за формулу Штайнмайера». Помните, когда-то было: «За Зю»? «За Украину, за Ющенко», такое смешное движение. Так и теперь будет: «За Зе», но он про это не знает, и он нас не хочет», – резюмировал эксперт.