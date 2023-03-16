Доименовать «Украину-Русь», а как назвать Россию, решим «после победы» – украинский дипломат

Вадим Москаленко .  
16.03.2023 19:41
  (Мск) , Киев
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Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


«Победа над Россией» – гораздо более важная цель, чем взаимные переименования названий государств.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший посол Украины в США, публицист Юрий Щербак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Победа над Россией» – гораздо более важная цель, чем взаимные переименования названий государств. Об...

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«Самой важной нашей целью должно быть не переименование этого болота в Московию, а победа над ней. А тогда посмотрим, какой Россия будет. На мой взгляд, нам нужно напомнить миру, что у нас украли название «Русь», что это исконно наше название, и, возможно, правильное предложение доименовать Украину – «Украина-Русь». Не снимать, конечно, блестящее название «Украина», но добавить «Русь», чтобы восстановить историческую справедливость», – болтал он.

«А что касается переименования, нам нужно сосредоточиться на победе, и не только военной, но и политической, информационной, моральной. Поэтому, я не знаю, что даст это переименование. Ну, они нас тоже переименуют во что-то», – предупредил Щербак.

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