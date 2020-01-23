«Дойчзализница» сдерёт семь шкур с украинских предприятий за грузоперевозки

23.01.2020, Киев, Игорь Петров

Передача «Укрзализницы» в управление немцам будет означать, прежде всего, повышение цен на перевозки, поскольку новые управляющие будут думать в первую очередь о повышении доходности.

Об этом в интервью телеканала Newsone заявил экс-министр экономики Украины (1997-1998 гг.) Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы это сделаем, надо четко понимать, что для начала пойдет удорожание стоимости перевозок и повышение цен на билеты. Будь то немцы или не немцы, любые представители западного капитала, они в убыток себе работать не будут. Самый простой путь повысить доходность железной дороги – поднять цены. Ну, и легко будет скидывать вину за все это на немцев.

Что-то будет делаться, но в плане позитива для граждан, улучшения обслуживания… может что-то и будет, но только после повышения цен», – заключил экономист.