Дойти до Днепра: Пушилин озвучил границы спецоперации на Украине

Спецоперация на Украине могла бы закончиться с выходом к берегам Днепра.

Такое мнение в эфире программы «Антонимы» высказал глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Пушилина, западноукраинские регионы не нужны России, потому что там проживает население, вынашивающее планы реваншизма. Эти области могли бы войти в состав Румынии, Венгрии и Польши, и стать их «головной болью».

«Освобождаем мы, допустим, только Донецкую народную республику, понятно, Запорожскую, Херсонскую область, Харьковскую. Для меня, с моей позиции, понятно. Я не говорю, что это решение, я не выдаю никаких тайн и прочего, но для меня понятно, что Харьков нужно освобождать, Харьковскую область в целом. По ряду причин – там есть еще и стратегическая целесообразность. Теперь мы смотрим дальше, видим, что делает противник. Он обстреливает населенные пункты, причем, населенные пункты как в Донецкой, Луганской народных республик, Херсон, Запорожье, но мы видим, что они стреляют и по приграничным регионам Российской Федерации.

С этим что мы делать будем? Просто закроем глаза на это? Тоже нельзя. С учетом того вооружения, которое они выпрашивают на коленях, ползают, но какая-то часть поступает, у них появляется возможность, увеличивая расстояние, с которого они могут отрабатывать по тем или иным точкам. То есть, они сами побуждают действовать или выстраивать планы более серьезные, на более серьезные расстояния.

Теперь дальше – Днепр, мы же тоже слышим, что выгодно стать по Днепру, потому, что это естественная преграда, задел на будущее, если что-то потом будет… И в итоге здравый смысл и логика подводит к тому, что не интересна только западная Украина. Не интересна с той позиции, потому что это опять отложенная проблема и через какой-то период – удачный или неудачный элемент реваншизма. То, что мы видели в 14-м году. То есть, мы опять отложим проблему на потом. Я бы регионы западной Украины отдал не только Польше – и Румынии, и Венгрии. И тогда это их головная боль», – рассуждает Пушилин.