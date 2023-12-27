«Дойти до Киева пока нереально» – Коц поник

Владимир Гладков.  
27.12.2023 20:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Киев, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Из-за особенностей ведения современной войны российской армии будет очень сложно освобождать украинские города-милионники.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за особенностей ведения современной войны российской армии будет очень сложно освобождать украинские города-милионники. Об...

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«За сколько реально дойти до Киева, и нужно ли это вообще. Конечно, нужно. Но в нынешней ситуации нереально. Нет тех ресурсов и тех условий, в которых противник позволит нам дойти до Киева.

Нам надо пересматривать подходы к ведению боевых действий. Если мы Марьинку и Артёмовск столько берём, представьте – города-милионники. Не могу представить, как их брать», – сказал Коц.

Он подчеркнул, что Запад, как только разберётся со своими политическими вопросами, начнёт подготовку ВСУ к новому наступлению.

«Думаю, что поддержка будет снижаться, но полностью поставки не перекроют. Будут давать помощь в гомеопатических масштабах, но эти масштабы будут позволять Украине, как минимум, обороняться.

А как только республиканцы с демократами в США договорятся, Украину начнут готовить к следующему контрнатуплению», – подытожил военкор.

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