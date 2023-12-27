«Дойти до Киева пока нереально» – Коц поник
Из-за особенностей ведения современной войны российской армии будет очень сложно освобождать украинские города-милионники.
Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«За сколько реально дойти до Киева, и нужно ли это вообще. Конечно, нужно. Но в нынешней ситуации нереально. Нет тех ресурсов и тех условий, в которых противник позволит нам дойти до Киева.
Нам надо пересматривать подходы к ведению боевых действий. Если мы Марьинку и Артёмовск столько берём, представьте – города-милионники. Не могу представить, как их брать», – сказал Коц.
Он подчеркнул, что Запад, как только разберётся со своими политическими вопросами, начнёт подготовку ВСУ к новому наступлению.
«Думаю, что поддержка будет снижаться, но полностью поставки не перекроют. Будут давать помощь в гомеопатических масштабах, но эти масштабы будут позволять Украине, как минимум, обороняться.
А как только республиканцы с демократами в США договорятся, Украину начнут готовить к следующему контрнатуплению», – подытожил военкор.
Спасибо!
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