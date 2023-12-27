«Дойти до Киева пока нереально» – Коц поник

Из-за особенностей ведения современной войны российской армии будет очень сложно освобождать украинские города-милионники.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За сколько реально дойти до Киева, и нужно ли это вообще. Конечно, нужно. Но в нынешней ситуации нереально. Нет тех ресурсов и тех условий, в которых противник позволит нам дойти до Киева.

Нам надо пересматривать подходы к ведению боевых действий. Если мы Марьинку и Артёмовск столько берём, представьте – города-милионники. Не могу представить, как их брать», – сказал Коц.