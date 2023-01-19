«Дойти до Приднестровья»: в Думе объяснили, что считать победой в СВО

Любовь Смирнова.  
19.01.2023 10:36
  (Мск) , Севастополь
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Война, Дзен, Приднестровье, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Победа в спецоперации на Украине возможна только с полным установлением контроля над новыми российскими регионами в их административных границах и возвращением в границы РФ Николаева, Одессы и Приднестровья.

Такое мнение в эфире «Первого Севастопольского» высказал депутат Государственной думы, доктор экономических наук Николай Новичков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Победа в спецоперации на Украине возможна только с полным установлением контроля над новыми российскими...

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«Победа расставит все точки над «ё», поэтому важно победить, важно довести специальную военную операцию до логического завершения, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что Россия с чем-то согласилась и на что-то пошла. Поэтому важно гнуть свою линию. Вот мы присоединили четыре региона, все они должны в полном объёме, в своих административных границах войти в состав Российской Федерации. Нам нужно дойти до Приднестровья, нам нужна Одесса и Николаев», – сказал депутат.

Пор его словам, победа должна быть очевидной, тогда вопросов ни у кого не будет, и все поймут, что мир изменился.

«На нас смотрят те семь миллиардов людей, которые не хотят жить под американским гегемонизмом. Сейчас мы переходим от однополярного мира к многополярному, где будет много центров, на Ближнем Востоке будут свои, в Латинской Америке – свои. Они все ждут нашей победы.

Победить мы можем только одним: двигаясь по заранее определённому плану, добиваясь своего, гнуть свою линию, заниматься восстановлением своей экономики, технологического и экономического суверенитета. Как только мы это сделаем, все поймут, что мы движемся в правильном направлении. И не надо думать, что кто-то на Западе хочет мира – они хотят нас уничтожить», – резюмировал Новичков.

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