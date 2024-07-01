Докатились: американские СМИ сравнивают Байдена с Ельциным и пишут о его «семейном политбюро»

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Американский президент Джо Байден отказался выходить из предвыборной гонки несмотря на свой возраст, проблемы со здоровьем и советы и даже требования многочисленных критиков последних, провальных для нынешнего хозяина Белого дома дебатов с Дональдом Трампом.

Байден заявил, что продолжит участвовать в президентской гонке, несмотря на неудачное выступление на дебатах, пишет Bloomberg.

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«Я понимаю беспокойство по поводу дебатов. Я понимаю. У меня был не очень хороший вечер», — сказал глава государства на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию. По словам президента, он не стал бы баллотироваться, «если бы не верил, что сможет победить».

Супруга президента Джилл Байден, выступая на благотворительном мероприятии в Гринвич-Виллидж, заявила, что полностью поддерживает своего мужа.

«Послушай, Джо, мы не позволим 90 минутам определить те четыре года, что ты был на посту президента», — приводит агентство слова Джилл, которые она сказала Байдену после дебатов.

Axios пишет, что Байден покинет президентскую гонку только в том случае, если его ближайшие родственники и друзья примут соответствующее решение.

По данным источников, на ситуацию может повлиять жена главы государства Джилл, его младшая сестра Валери Байден, 85-летний друг семьи Тед Кауфман и небольшая группа советников из Белого дома. Этот «кухонный кабинет» существует десятилетия и они являются единственными людьми, которые «определяет все решения в жизни и президентстве Байдена», говорится в статье.

А британская The Guardian уточняет, что именно семья Байдена посоветовала ему остаться в предвыборной гонке. И это же «ближнее политбюро» фактически вытолкнуло его на провальные дебаты.

Как пишет издание, президент США встретился со своей семьей в Кэмп Дэвиде после того, как «катастрофические дебаты» на прошлой неделе привели к призывам к его отказу от выборов.

По информации The Guardian, во время встречи, на которой присутствовали жена, дети и внуки президента, семья Байдена сказала ему, что он все еще может показать американцам, что он способен служить еще четыре года. А вину за неудачное выступление Байдена возлагают на советников.

По информации Associated Press, решающие голоса, призвавшими Байдена противостоять давлению общественности, и в этот раз были от жены Джилл и сына Хантера.

Читая все эти откровения жители постсоветского пространства, а особенно РФ, не могут не прибегнуть к сравнению с больным и полумертвым Борисом Ельциным, которого точно такой же ближний семейный круг и олигархическое окружение вопреки всеобщему общественному недовольству уговорили баллотироваться на второй срок, а потом и сделали президентом РФ путем всяческих махинаций.

Еще до провальных дебатов российский иноагент Михаил Зыгарь озвучил эту неприятную для Байдена аналогию с Ельциным в американских СМИ.

«У меня вышла колонка в газете New York Times, в которой я писал про предстоящие выборы и сравнивал их с избирательной кампанией 1996 года. Сравнивал Байдена с Ельциным. <…> Эмоционально мне показалось, что это настолько близко. И я был удивлён, что редакция газеты New York Times с большим воодушевлением отнеслась к этому сравнению. Сказали, да, это very controversial comparison, но они очень хотели. Потому что, на самом деле, запрос среди американской либеральной журналистики, чтобы Байден всё-таки одумался, очень велик. Всё время, едва ли не каждую неделю то в Washington Post, то в New York Times возникают тексты с призывами к Байдену всё-таки передумать. “Ещё не поздно, пока не было съезда Демократической партии, пожалуйста”. Многие люди считают, что это, конечно, тупик, куда загнала себя Демократическая партия, что это ужас и колоссальная ошибка», – говорит Зыгарь.

Тем временем согласно опросу, проведенному телеканалом CBS, почти 72% американцев считают, что умственное состояние Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание на пост президента США

Аналогичное исследование до дебатов показывало, что такого мнения о Байдене придерживались 65%.