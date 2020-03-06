Доказано: фильм, очерняющий президента Сербии, спонсировал ЕС

06.03.2020, Белград, Алексей Топоров

В общей сложности 168 тысяч 698 евро получил создатель клеветнической псевдодокументальной агитки «Властелин» Славиша Лекич от Еврокомиссии и прозападного олигарха Драгана Шолака.

Об этом сообщило сербское независимое издание Informer, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сербские журналисты провели собственное расследование и смогли получить банковские документы, которые пролили свет на заказчиков документального фильма «Властелин» режиссера Славиши Лекича, в котором образ президента Сербии Александра Вучича подан в нарочито негативном свете.

Драган Шолак

Согласно этим документам, продюсерский центр Лекича «JSP d. o. o.» получил 17 мая минувшего года 75 тысяч 150 евро от Еврокомиссии. А 10 февраля этого года, в преддверии премьеры ленты на прозападном телеканале N1, зарегистрированная в Люксембурге фирма «Адрия Ньюз», совладельцем которой является сербский олигарх и один из спонсоров внесистемной оппозиции Драган Шолак, перевела Лекичу 75 тысяч. 150 евро.

Славиша Лекич

«После вашего расследования становится понятно, что самым большим ненавистникам Вучича, среди которых авторы однобокого сериала «Властелин» занимают не последнее место, готовы щедро платить, – прокомментировала ситуацию изданию генеральный директор и главный редактор независимого телеканала Studio B Ивана Вучичевич. – Хотя идея, что Вучича можно смести фильмом «Властелин», так же бессмысленна, как и любая попытка Шолака и Джиласа (еще один олигарх и политический лидер прозападного оппозиционного «Альянса за Сербию – ред.) свергнуть Вучича при помощи ненависти, лжи и клеветы.

Ивана Вучичевич

Сербия хорошо знает Вучича, и она хорошо знает двух Драганов (Драгана Шолака и Драгана Джиласа – ред.), двух дельцов… которые, в свое время (будучи у власти – ред.) перекладывали наши деньги в свои карманы».

Лекич и еврочиновники отказались комментировать итоги расследования журналистам Informer-а. Воздержались от комментариев и в администрации президента Сербии.