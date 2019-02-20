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20.02.2019, Москва
 
Политика, Украина
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Доказательств причастности «Беркута» к расстрелам майданщиков так и не нашли

Пять лет – достаточный срок, чтобы выяснить, кто убивал майданщиков в 2014 году, однако пришедшая на волне госперевопрота власть нарочно тянет время.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вами просто воспользовались. Вам надо было внушить, что вы живёте хуже всего на свете, что хуже, чем есть у вас, быть не может, и что вам нужна «святая революция». Надо выйти на площадь, чтобы восстановить справедливость и так далее. Это известная штампованная технология, поэтому люди погибли ради этого. Да, их жаль. И они могли искренне в это верить, но те, кто их использовал – циничные подонки», – заявил политолог.

«Неужели вы верите в то, что за пять лет невозможно было разузнать, кто это сделал? Если бы это действительно были офицеры «Беркута», вы бы давно над ними устроили суд, показательный процесс и посадили бы. Получается, что тех доказательств, которые хотят получить политически мотивированные обвинители, нет или не хватает, поэтому будем тянуть», – добавил Михеев, обращаясь к украинским гостям студии.

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