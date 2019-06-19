Доказательства: Майданщики заранее знали, что блокада Крыма ударит по Херсону

19.06.2019, Киев, Михаил Рябов

Украинские националисты, перекрывая поставки воды Крыму в 2014 году, осознавали, что блокада полуострова ударит по подконтрольной Киеву территории Херсонской области. Сохранились видеозаписи, которые подтверждают, что майданщики шли на сознательное преступление, подвергая риску не только российских, но и украинских граждан.

Об этом в своем блоге сообщает экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, недавно обнародовавший свидетельства того, что приграничные к российскому полуострову села затапливает водой, которая выходит из перекрытого Северо-Крымского канала.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Журавко отмечает, что его публикация вызвала настоящую истерику среди украинских националистов, которые принялись отрицать обвинения в причастности к экологическому бедствию.

«Недавно в Маячке Олешковского района прошло собрание жителей этого села. Чтобы меня не обвиняли в том, кто на самом деле уничтожил дренажную систему, водные сооружения, систему откачки воды, украл насосы, прекратил поставку электроэнергии, я предлагаю Вам послушать маленький сюжет.

В нем выступает Юрий Одарченко – первый губернатор Херсонской области в постмайданной Украине, он же по распоряжению кровавого Турчинова, Порошенко подписал все необходимые документы по блокированию Северо-Крымского канала», – предлагает Журавко.

На опубликованной им архивной записи тогдашний губернатор Одарченко признает риски того, что от водной блокады Крыма может пострадать Херсонская область. Более того, Одарченко распекал своих подчиненных, что в водном хозяйстве процветает воровство, и необходимые меры для откачки образовавшихся излишков воды не предпринимаются.

«Пусть лучше иногда подтопит, чем мы пророем траншеи для горизонтального дренажа… Северо-Крымский канал, раньше он подавал транзитом воду на Крым, вода шуровала туда, и был полный уровень. А сейчас он работает, по сути, в аварийном режиме, потому что он поддавливает воду туда для рисоводов на границе с Крымом, и я убежден, что здесь проблема не только в ливневых водах. Она еще в том, что Северо-Крымский канал работает абсолютно сейчас в другом режиме, и я говорил агентству водного хозяйства, что у тебя воровство на канале!» – сказал Одарченко на опубликованной записи.

«Вот это и есть самый настоящий геноцид, терроризм. Так что, херсонцы, я хочу, чтобы вы еще раз внимательно прочитали и сделали выводы: имена преступников всем известны. Не только Херсонской области, но и всей Украине!» – комментирует Журавко.

Он напоминает имена чиновников, которые несут ответственность за водную блокаду Крыма и отказ возобновить подачу воды в Крым, даже несмотря для угрозу населению Херсонской области.

«Преступники: Одарченко Юрий, Путилов Андрей, Гордеев Андрей, Джемилев, Чубаров, Ислямов, Бабин, Чийгоз, карательные батальоны («Аскер», «Азов», «Правый Сектор») и многие другие. Уверен, что над ними состоится трибунал, и они ответят по всей строгости», – заключил политик.