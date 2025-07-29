«Докажем Орбану, что мы не буфер!» – на украинском радио собрались «победить РФ в войне технологий»

Вадим Москаленко.  
29.07.2025 00:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украине никак нельзя показывать свой проигрыш, иначе европейские страны потеряют смысл пичкать Киев оружием, которое потом может пригодиться самим в противостоянии с Россией.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила депутат Верховной рады прошлого созыва, майданщица Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине никак нельзя показывать свой проигрыш, иначе европейские страны потеряют смысл пичкать Киев оружием,...

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Она прокомментировала «неожиданное» заявление премьера Венгрии Виктора Орбана, что Украина должна быть буфером.

«Не иначе, запахло соляркой с русских танков?», – пытался иронизировать пропагандист канала.

«С одной стороны, мы видим в европейских странах много «дип стейтов», которые понимают неминуемость вторжения или конфронтации уже не только с Россией, а с осью зла. Они это понимают и давно уже лишены этого, что Украина – буфер, Украина купит нам время и т.д., и они как раз нацелены с Украиной давать отпор этой оси зла. Однако решения принимаются, если в НАТО, то консенсусом, в ЕС тоже», – посетовала в ответ Гопко.

«Почему нам важно держать фронт, выигрывать войну технологий? Потому что те, кто будет видеть, что Украина проигрывает войну, будут говорить – «а зачем дальше помогать Украине, передавая ей оружие, которое нам самим пригодится, когда Украина уже даже и роль буфера не сможет отыгрывать?

То есть нам нужно отбить эти концепты, что столетиями Украину рассматривали или как мост, или как буфер, серую зону между ордынской и европейской цивилизациями, надо объяснять, что Украина принадлежит Европейской цивилизации», – митинговала экс-депутатка.

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