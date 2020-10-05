05.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Россия, социальные протесты, Экономика
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Докеры Владивостока забросали касками владельца предприятия, который назвал их быдлом


Рабочие Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) забросали сегодня своими касками президента группы FESCO, владеющей предприятием, Аркадия Коростелёва.

Докеры уже пять дней протестуют против смены руководителя порта и сами требовали, чтобы к ним вышли новое руководство и владельцы, однако когда Коростылев проходил через толпу рабочих, он якобы презрительно бросил «быдло» и это вызвало острую реакцию.

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В порту считают, что владельцы уволили старого директора Заирбека Юсупова вернуть 19 млрд руб, которые пошли на погашение кредита FESCO.

Альтернативная точка зрения на конфликт, распространяемая через телеграм-каналы, гласит, что Юсупов сам брал кредиты, но средства перенаправлял фирмам своего криминального дагестанского родственника. Таким образом порт был доведен до банкротства.


Протестующие рабочие утверждают, что уволенный Юсупов ввел много мер по социальной поддержке. Они обратились за помощью к губернатору Приморья Олегу Кожемяко.

Несмотря на недельные протесты, порт функционирует: докеры просто подменяют друг друга. Рабочие обратились к журналистам с просьбой не приписывать их действиям политического характера.

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