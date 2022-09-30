Дохихикались: Зеленский готовится бросить студентов на фронт

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Новости Украины

Объявление частичной мобилизации в России стало настоящим подарком для украинского ЦИПсО и диванного воинства, чувствующего себя вполне комфортно вдали от фронта, где российская артиллерия ежедневно перемешивает с землёй сотни «захысныков» ВФУ и их иностранных «побратимов».

Сеть заполонили «ужасы российского призыва», когда за раздачу повесток гражданам российскими силовиками прямо на улицах выдаются снимки, запечатлевшие обычную проверку документов среднеазиатских гостей столицы, задержание участников незаконных митингов навальнят, произошедшие годы назад, и другие случаи повседневной работы полиции.

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Заметно, что украинская пропаганда фальсифицирует частичную мобилизацию в России, пытаясь экстраполировать на нас беспредел своих тыловых «патриотов», хватающих на пушечное мясо кого попало, включая возрастных и убогих, а также студентов, обучающихся за рубежом. Тем, кто пытается качать права, «патриоты Украины» прививают любовь к Неньке через рукоприкладство и возбуждение уголовных дел.

Как всегда, в авангарде шароварных недоумков чеканя шаг шествует Арестович, тихим голосом угрожающий России мобилизацией 5 миллионов украинцев, если вдруг на фронте возникнет острый дефицит личного состава.

Что интересно, в последнее время солдаты ВСУ на передовой стали отвечать своей тыловой сволочи, юморящей по поводу российской мобилизации, в довольно грубой форме, призывая «патриотов» слезть с диванов и запрыгнуть в окопы к «захысныкам», чтобы на собственной шкуре оценить, как российские войска утюжат «боевой укроп» без подкрепления.

«Появление на фронте трёхсот тысяч мобилизованных – это очень много, и надо готовиться к худшему», – пытаются остудить дурную радость не нюхавших пороху клоунов украинские военнослужащие.

В самом деле, мобилизационный потенциал Украины с тем населением, которое осталось на подконтрольной Зе-хунте территориях, оценивается примерно в 5 – 5,5 миллионов человек. Но что это за люди? Киевскому режиму придётся отправить на войну с Россией всех боеспособных мужчин, полностью лишив страну производственных сил.

Спрашивается в задаче: в лавке, кроме Зеленского и его камарильи, хоть кто-то останется?

За скобками остаётся волнующий вопрос: из каких источников будет экипирована эта прорва людей? Чем вооружена? Как её кормить?

Уже сейчас Зеля требует от своих западных хозяев прислать в помощь уже загнанному, подобно скоту, в ВСУ и ТрО миллиону мобилизованных тёплое обмундирование. Для начала.

Если нацистский режим даже с помощью «западных союзников» неспособен снабдить мобилизованный миллион терпил всем необходимым для войны, то сорванным с производства, бизнеса, торговли и оказания услуг населению 5 миллионному стаду пушечного мяса придётся наступать на позиции российских войск человеческими волнами, с черенками от лопат наперевес, завёрнутыми в пресловутые пластиковые мешки украинской пропаганды.

Если на Украине дела обстоят так легко и весело, как нас убеждают Арестович, ЦИПсО и многочисленное диванное воинство, то почему тогда военная администрация Винницы подготовила проект приказа о проведении мобилизационных сборов студентов высших и средних профессиональных учебных заведений с последующей отправкой в ВСУ и другие силовые органы Украины?

Тот же Арестович, отличающийся восхитительной непоследовательностью, объясняет попавшим в ловушку мобилизации украинским студентам зарубежных вузов, почему их не выпускают из страны:

«Если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела, или хотите решить свои личные проблемы с учебой в Сорбонне или Оксфорде?» – патриотично недоумевает из тёплого кресла советник главы Офиса президента Украины.

Призывая на войну студентов университетов, техникумов и ПТУ, киевский режим фактически лишает Украину или то, что останется от неё, всякого будущего.

Российские политические и военные власти неоднократно подчёркивали, что никто из студентов высших и средних профессиональных учебных заведений, включая заочников, мобилизации не подлежит. Тем самым, в стране создаётся хороший кадровый резерв специалистов всех уровней на будущее, а оно для нашей страны в обозримый период времени простым точно не будет.