«Дохнуть, но бежать за морковкой», – депутат о европейском «турне» Зеленского
09.02.2023 15:45
(Мск) , Москва
Поездка Владимира Зеленского в Европу преследует цель взбодрить население кадрами поддержки Украины со стороны Запада.
Украинцы должны верить, что гибнут тысячами за красивый «европейский миф», а не статус колонии, пояснил «ПолитНавигатору» депутат Госдумы Олег Матвейчев.
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«Шоу для несчастных украинцев. Зеленский убелил своих хозяев, что им нужно подыграть ему в очередной раз и показать Ослу (то есть народу Украины) что морковка в виде Запада перед носом все ещё висит, а, значит, нужно продолжать за ней бежать. Дохнуть, но бежать», – подчеркнул Матвейчев.
Спасибо!
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