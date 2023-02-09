«Дохнуть, но бежать за морковкой», – депутат о европейском «турне» Зеленского

Поездка Владимира Зеленского в Европу преследует цель взбодрить население кадрами поддержки Украины со стороны Запада.

Украинцы должны верить, что гибнут тысячами за красивый «европейский миф», а не статус колонии, пояснил «ПолитНавигатору» депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Шоу для несчастных украинцев. Зеленский убелил своих хозяев, что им нужно подыграть ему в очередной раз и показать Ослу (то есть народу Украины) что морковка в виде Запада перед носом все ещё висит, а, значит, нужно продолжать за ней бежать. Дохнуть, но бежать», – подчеркнул Матвейчев.