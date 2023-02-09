«Дохнуть, но бежать за морковкой», – депутат о европейском «турне» Зеленского

Михаил Рябов.  
09.02.2023 15:45
  (Мск) , Москва
Просмотров: 257
 
Дзен, ЕС, Политика, Украина


Поездка Владимира Зеленского в Европу преследует цель взбодрить население кадрами поддержки Украины со стороны Запада.

Украинцы должны верить, что гибнут тысячами за красивый «европейский миф», а не статус колонии, пояснил «ПолитНавигатору» депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Поездка Владимира Зеленского в Европу преследует цель взбодрить население кадрами поддержки Украины со стороны...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Шоу для несчастных украинцев. Зеленский убелил своих хозяев, что им нужно подыграть ему в очередной раз и показать Ослу (то есть народу Украины) что морковка в виде Запада перед носом все ещё висит, а, значит, нужно продолжать за ней бежать. Дохнуть, но бежать», – подчеркнул Матвейчев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть