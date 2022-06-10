«Доходы лишь растут»: Россию не смогли лишить нефтяных денег

Крупнейшая в мире британско-нидерландская компания Shell успешно обходит антироссийские санкции, в частности запрет на поставки российской нефти морем.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев.

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«Дело в том, что в латвийских портах российское сырье смешивалось с нефтью от другого поставщика (в процентном отношении нефть из РФ составляла менее 50%). Это уже делало сырье из нашей страны «нероссийским». И компания спокойно возила эту нефть в США, пока в конгрессе не призвали руководство нефтекомпании прекратить эту практику. Shell обещала прекратить, но объемы поставок нефти из России все равно растут — покупатели находят способы обойти санкции», – сказал эксперт «Известиям».

По его словам, есть несколько способов обхода санкционных ограничений.

«Первый — это появление все большего количества смесей: после «латвийской» появились и другие, где сырье из России всё равно используется. Второй способ следующий: пока порты США закрыты для российских судов, нефть из РФ перевозят другие компании из других стран.

В частности, значительно вырос объем нефти, которую и в Европу, и в США везут танкеры из Индии. И эта нефть — российская, хотя по документам она следует из Индии. Так и получается, что на словах санкции, а на деле бизнес (даже американский и европейский) находит возможности их обойти, несмотря на решения своих правительств», – подчеркнул Деев.