«Доходы лишь растут»: Россию не смогли лишить нефтяных денег
Крупнейшая в мире британско-нидерландская компания Shell успешно обходит антироссийские санкции, в частности запрет на поставки российской нефти морем.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев.
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«Дело в том, что в латвийских портах российское сырье смешивалось с нефтью от другого поставщика (в процентном отношении нефть из РФ составляла менее 50%). Это уже делало сырье из нашей страны «нероссийским». И компания спокойно возила эту нефть в США, пока в конгрессе не призвали руководство нефтекомпании прекратить эту практику. Shell обещала прекратить, но объемы поставок нефти из России все равно растут — покупатели находят способы обойти санкции», – сказал эксперт «Известиям».
По его словам, есть несколько способов обхода санкционных ограничений.
«Первый — это появление все большего количества смесей: после «латвийской» появились и другие, где сырье из России всё равно используется. Второй способ следующий: пока порты США закрыты для российских судов, нефть из РФ перевозят другие компании из других стран.
В частности, значительно вырос объем нефти, которую и в Европу, и в США везут танкеры из Индии. И эта нефть — российская, хотя по документам она следует из Индии. Так и получается, что на словах санкции, а на деле бизнес (даже американский и европейский) находит возможности их обойти, несмотря на решения своих правительств», – подчеркнул Деев.
Эту информацию подтверждает также основатель независимой финансово-консалтинговой компании DS Consulting Денис Саляхутдинов.
«Таким образом, российская нефть никуда не делась с рынка, просто страны так называемого третьего мира в связи с ростом цен и в награду за то, что не поддерживают санкции, могут зарабатывать до $30 с барреля. Россия также не остается внакладе, увеличив на фоне рекордных котировок доходы от экспорта энергоресурсов в 1,5 раза. Хватает всем, но Запад платит больше», – говорит Саляхутдинов.
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