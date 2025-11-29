Доходы от махинаций с электроэнергией на Украине скоро переплюнут прибыль наркокартелей
Украинский «Энергоатом» по маржинализации доходов приближается к торговле наркотиками.
Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
По словам эксперта, компания «Энергоатом» показывает баснословную прибыль в размере 560% в год, но эти деньги вымываются из бюджета страны.
«Ну, ещё чуть-чуть, и мы приблизимся к маржинальности наркотиков, проституции или торговли людьми. Самый маржинальный бизнес – проституция, торговля людьми и наркобизнес. И будет четвёртый – электроэнергия в Украине», – сказал Попенко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: